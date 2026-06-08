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НовостиПолитика8 июня 2026 3:16

Розенталь: политика США осложняет сотрудничество России с Латинской Америкой

В РАН назвали условия расширения сотрудничества России с Латинской Америкой
Мария ПАНЮТИНА
Фото: DanitaDelimont/Global Look Press

Фото: DanitaDelimont/Global Look Press

Россия сохраняет взаимодействие со странами Латинской Америки, однако политические изменения в регионе и курс США могут осложнить это сотрудничества. Об этом заявил директор ИЛА РАН Дмитрий Розенталь.

"Мы продолжаем активно сотрудничать со странами Латинской Америки. Другое дело, политические сдвиги в регионе и политика администрации Д.Трампа могут осложнить наше взаимодействие", - сказал он в интервью "Ленте.ру".

Розенталь отметил, что Венесуэла, Куба и Никарагуа сталкиваются с рядом внутренних трудностей. Он добавил, что приход к власти правых сил в странах Латинской Америки может способствовать развитию экономически выгодных проектов с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Куба договорились развивать сотрудничество еще в нескольких сферах. По данным Минпросвещения, в их числе среднее профессиональное образование и достижения в области цифровизации.