Полянский: ЕС не дает странам Европы самостоятельно вести диалог с Россией. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

Страны Европы, представленные в ОБСЕ, не могут самостоятельно вести диалог с Россией. Их вынуждают действовать в парадигме общей линии ЕС и НАТО. А в случае непослушания их жде наказание. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как отметил российский дипломат, существует общеесовская и общенатовская позиция. О имени всех европейцев говорит Евросоюз.

«И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были», - уточнил Дмитрий Полянский.

Ранее постпред России в ОБСЕ заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский своим хамским письмом президенту России Владимиру Путину пытался создать мирную иллюзию. На деле послание является провокационным шагом.

А после теракта в Старобельске Полянский заверил, что представители России в ОБСЕ доведут до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия.