Аналитик Риттер призвал Россию помешать Западу обелять пособников нацистов Фото: REUTERS.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал Россию не позволять Западу искажать исторические факты и обелять пособников нацизма. Свою позицию он выразил в интервью РИА Новости.

"Не позволяйте им [Западу] рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского нациста Ярослава Гунько, которого Канада отказалась выдавать.

Аналитик подчеркнул важность сохранения памяти об участниках дивизии СС "Галичина", эмигрировавших в Канаду. По его словам, даже в отношении уже умерших людей необходимо сохранять историческую оценку их действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о системных попытках Запада переписать историю Второй мировой войны. Фальсификации стали обязательным элементом информационной войны против Москвы. По ее словам, Запад не может простить России решающую роль в разгроме нацизма.