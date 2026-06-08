Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за восемь лет прибыл с госвизитом в КНДР. Фото: Feng Yongbin/GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за восемь лет прибыл с государственным визитом в КНДР. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл с государственным визитом в КНДР», - пишут журналисты.

Отмечается, что за последние восемь лет это первый визит первого лица Китая в Пхеньян.

Напомним, ранее сообщалось, что визит китайского руководства в Северную Корею может состояться 8-9 июня.

В 2023 году председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Кореей. В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.