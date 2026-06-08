В Роспотребнадзоре рассказали, когда в российских школах появится гипоаллергенное меню

Попова: в новом учебном году в российских школах появится гипоаллергенное меню Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале нового учебного года в российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года», - сказала руководитель ведомства.

Анна Попова напомнила, что во многих российских школах уже сейчас популярны шведские столы. И Роспотребнадзор это практике не препятствует, поскольку при грамотной его организации ребенок ест с удовольствием тот самый здоровый набор продуктов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Доступность фастфуда сладостей, отметили парламентарии, увеличивает риск появления у детей лишнего веса и серьёзных заболеваний.

До этого депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.