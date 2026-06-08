Эвакуированных пассажиров поездов автобусами увезли в Симферополь и Севастополь Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Всех эвакуированных в Крыму пассажиров поездов после атаки дрона ВСУ автобусами доставили в Симферополь и Севастополь. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

До этого в компании сообщили об эвакуации всех пассажиров поездов в Крыму из-за украинского беспилотника, атаковавшего поезд Москва-Симферополь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму атаке подвергся пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Украинские дроны атаковали тепловоз. В результате погиб помощник машиниста.

3 июня дроны противника атаковали в Енакиево пассажирский рейсовый автобус Москва-Симферополь. Отмечалось, что в результате случившегося погибли семь человек.

О том, что произошло и какие последствия имела атака на поезд, рассказывает "КП"-Крым".