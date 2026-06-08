В Турции обсуждают изменение системы «всё включено»: во что упирается окончательное решение Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турецкие владельцы отелей хотят обновить систему «все включено», но боятся потерять туристов из России. Как рассказал РИА Новости отельер Исмаил Карагюль, любые новые правила не должны ударить по интересу иностранных гостей.

Система останется главным плюсом турецких курортов. Заместитель председателя ассоциации TURSAB Давут Гюнайдын пояснил, что изменения нужны только для повышения качества и эффективности, а не для того, чтобы пугать отдыхающих.

Сейчас бизнес обсуждает гибкие пакеты услуг. Отельер отметил, что россияне любят «все включено» за честные цены и предсказуемый отдых. Окончательных решений пока нет, но конкуренция в Средиземноморье растет.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Турции ожидают от 4,5 до 6 миллионов туристов из России. Местные предприниматели признавались, что считают российский рынок приоритетным.