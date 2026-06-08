Стала известна судьба гражданки РФ, попавшей в мошеннический колл-центр в Мьянме

В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники посольства России в Мьянме добились освобождения гражданки России, которую удерживали в мошенническом колл-центре, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

В апреле 2026 года пострадавшая, откликнувшись на предложение о работе за границей, прибыла в Янгон из Таиланда. Однако вместо трудоустройства ее вывезли в район города Мьявади в Каренской национальной области, где под угрозой физической расправы принуждали участвовать в мошеннических схемах. В начале июня женщине удалось связаться с посольством и попросить о помощи.

В настоящее время гражданка находится в депортационном центре Мьянмы и поддерживает контакт с российской стороной. Ее возвращение на родину будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников посольства РФ в Бангкоке после согласования даты.

Ранее KP.RU писал, что еще одну россиянку, попавшую в рабство в Мьянме, освободили в Таиланде 10 марта. Известно, что девушка также попала в плен, согласившись на "высокооплачиваемую работу".