ВС РФ с помощью громкоговорителей с обещаниями Зеленского призывают ВСУ сдаться Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие применяют громкоговорители, транслируя невыполненные обещания Владимира Зеленского, чтобы побудить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложить оружие. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа.

По словам офицера, в ходе активных штурмовых действий личный состав проявил героизм. Важную роль сыграла военно-политическая работа, включая методы психологического воздействия на противника. Помимо агитационных листовок, убеждающих бойцов ВСУ в бесполезности сопротивления, активно применялась громкоговорящая связь с призывами сдаться, для чего использовались нереализованные обещания киевского главаря Зеленского. А их накопилось немало.

Как писал KP.RU, ранее украинские боевики с помощью беспилотников ликвидировали иностранных наемников, которые ранее добровольно сдались в плен российским военнослужащим. Инцидент произошел в Запорожской области.