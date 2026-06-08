Британия испытала новые беспилотники у границ России: что известно Фото: REUTERS.

Британские военные провели испытания новейших беспилотников-камикадзе Bolt прямо у границ России, менее чем в 70 километрах от них. Эти дроны способны самостоятельно находить и уничтожать бронетехнику и другую технику противника. Об этом пишет издание MWM.

Испытания прошли на территории Эстонии, где НАТО наращивает свои ударные силы. Командир батальона подполковник Том Редон объяснил, что это место выбрано стратегически, чтобы тренироваться в сложных условиях. Он добавил, что учения с финнами помогают лучше работать вместе и быстрее уничтожать врага.

Британцы также применили разведывательный дрон Ghost. Майор Стив Уоттс рассказал, что с такими машинами решения принимаются быстрее, а солдатам не нужно подходить к цели близко. По его словам, радары на груди пехотинцев видят карту с дрона, что спасает жизни.

Ранее KP.RU писал, что военные государств НАТО 8 июня приступают к учениям ВВС Ramstein Flag 2026. Мероприятия будут проводиться, в том числе, у границ России. Тренировки будут проводить на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании.