Gloria Jeans хочет избавиться от последних производственных активов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans намерена продать или передать в аренду два своих производства в Ростовской области. Речь идет о площадках в городах Шахты и Новошахтинск, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо владельца компании в Минпромторг.

В своем обращении к главе ведомства Антону Алиханову основатель Gloria Jeans Владимир Мельников попросил помочь с реализацией этих объектов. Он уточнил, что на освобождающихся территориях можно разместить другие производства, что позволит создать новые рабочие места.

Как подчеркивается в документе, общая площадь помещений достигает почти 148,6 тысячи квадратных метров. Там можно организовать полный цикл пошива одежды. Мельников добавил, что сеть ранее владела пятью фабриками, но три из них пришлось продать из-за серьезной нехватки сотрудников.

Ещё в марте стало известно, что Gloria Jeans планирует сократить количество торговых точек. Ритейлер намерен отказаться от 150–200 наименее прибыльных магазинов.