Росрыболовство: РФ может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении в случае, если возникнут ветеринарные риски. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ПМЭФ.

На тему поставок из Армении руководитель ведомства высказался в понедельник, 8 июня. Тогда он подчеркнул, что в будущем список ограничений на поставки из кавказского государства может расшириться.

«Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, безусловно, и дальнейшие шаги будут», - сказал Шестаков.

Немногим ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз фруктов и других товаров из Армении. Однако KP.RU отмечал, что повлиять на рынок это не должно.