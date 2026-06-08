MWM: США потеряли боеспособность из-за масштабной потери дронов в Иране. Фото: Airman 1st Class Tylir Meyer/GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки утратили боеспособность из-за масштабной потери беспилотников в ходе конфликта с Ираном. Об этом тревожится американский портал Military Watch Magazine.

Отмечается, что говорить об этом приходится после после значительных боевых потерь беспилотников MQ-9A Reaper. Теперь ВВС страны срочно пытаются закупить на замену самолеты. Однако эксперты оценивают шансы на удачу в этом вопросе как низкие.

Все это, пишут журналисты, важный показатель того, насколько ограничены возможности США по быстрому восполнению потерь.

Ведь кроме того, ВС США истощили запасы самого разного вида вооружений, включая высокоточные ударные ракеты Precision Strike Missiles и PrSM.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что запасы боеприпасов среднего и высшего класса в США достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные», а войны с этим арсеналом "можно вести вечно".