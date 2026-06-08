Японию ждет катастрофа? Тысячи людей эвакуированы из-за угрозы цунами. Фото: Yoshio Tsunoda/ AFLO/Global Look Press

В Японии 42 тысячи человек эвакуировали из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, приказ об эвакуации объявили в префектуре Миэ. Он затронул жителей города Шима.

«Префектура Миэ <...> издала приказ об эвакуации 22 201 домохозяйств и 42 611 человек по городу Шима», — говорится в публикации.

Также эвакуацию объявили в городах префектур Кагосима, Айти и Сидзуока. По информации NHK, предупреждения затронули и жителей Нахи и Коти.

Напомним, 20 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Под угрозой цунами тогда оказались северо-восточные префктуры Иватэ, Аомори и Мияги, а также южная часть острова Хоккайдо. При этом само землетрясение произошло в океане, поэтому от подземных толчков никто не пострадал.