В США полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку, розыском которой он занимался

Асомийиде был при исполнении, когда злоупотребил служебным положением

В США бывшего полицейского признали виновным в сексуальном насилии над 14-летней девочкой, розыском которой он занимался. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, речь о 33-летнем экс-сотруднике полиции города Кокомо в штате Индиана Синми Асомийиде. Присяжные признали его виновным после пятидневного процесса.

Следствие установило, что Асомийиде был при исполнении, когда злоупотребил служебным положением. Он отследил сбежавшую из дома девочку по телефону, задержал ее и отвез на заброшенную парковку. Там, по данным обвинения, он совершил преступление.

После этого бывший полицейский пытался скрыть случившееся. Он лгал следователям полиции штата Индиана, удалял переписку и приложение, через которое общался с несовершеннолетней.

«Эти действия отражают полное пренебрежение законом, жертвой и общественным доверием», — заявили в Минюсте США.

Асомийиде признали виновным в нарушении прав потерпевшей, похищении, сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет и попытке помешать расследованию. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее в США бывшая учительница из Южной Каролины предстала перед судом по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. По данным Fox News, педагог несколько лет поддерживала связь с подростком, а затем вступала с ним в интимные отношения. Женщине предъявили обвинения по нескольким пунктам. Расследование началось после обращения самого пострадавшего в полицию.