Каллас: при снятии санкций с РФ нужно учитывать интересы безопасности ЕС Фото: REUTERS.

Будущее снятие санкций с России и разморозка активов РФ должны учитывать интересы безопасности ЕС. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным заседанием европейских министров обороны на Кипре.

По ее словам, страны ЕС уже обсуждали собственные подходы на случай возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Каллас отметила, что эти вопросы будут входить в список условий европейской стороны.

«Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», - сказала Каллас журналистам.

Немногим ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика стран, вводящих санкции против России, становится все меньше. По его словам, Запад пытается давить не только на Москву, но и на компании из государств, которые продолжают с ней сотрудничать. Орешкин подчеркнул, что санкции только мобилизуют Россию, а основной рост мировой экономики сейчас находится в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.