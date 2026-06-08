Один из комбатов «Азова»* обучался в другой стране: кто тренировал боевика Фото: REUTERS.

До начала специальной военной операции командир одного из батальонов бригады «Азов»* Алексей Надточий прошел обучение на территории Польши. Он занимался в частной организации European Security Academy (ESA), которая занимается военной подготовкой. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По данным силовиков, речь идет о полковнике Алексее Алексеевиче Надточем, который родился в Сочи 1 февраля 1988 года. Позже его семья переехала в Донецк, где будущий боевик окончил школу и с 2004 по 2008 год учился в академии Национальной гвардии Украины. В 2013 году он женился, а с 2008 по 2015 год проходил службу в батальоне физбезопасности войсковой части 3037.

В 2015 году, как рассказывал сам Надточий, он вместе со своей воинской частью по распоряжению из Киева выехал в Мариуполь. В 2023 году офицер вступил в ряды «Азова»*. Источник также предоставил фотографию, на которой Алексей Надточий запечатлен в камуфляжной форме. На снимке виден логотип польской учебной организации European Security Academy (ESA).

Ранее российсие войска успешно ликвидировали более 80 боевиков «Азова»* на Рубцовском направлении в зоне спецоперации. На это у ВС РФ ушло около 40 минут.

* Террористическая организация, запрещена в России