КСИР: военные Ирана атаковали две авиабазы Израиля в ответ на удары ЦАХАЛ Фото: REUTERS.

Иранские военные предприняли атаки на две израильские авиабазы в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана, пишет агентство IRNA.

«Несколькими минутами ранее… воины военно-космических сил КСИР начали операцию "Победа", атаковав важные стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф», - заявили в КСИР.

Отмечается, что так Иран ответил на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов страны.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, если нанесет удары по Ирану. Тегеран ранее выпустил несколько ракет по Израилю в ответ на атаки по Бейруту. Иран будет считать базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля.

Между тем, президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки.