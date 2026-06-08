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НовостиПроисшествия8 июня 2026 7:18

Стали известны подробности атаки ВСУ на Новороссийск

Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске возник из-за атаки БПЛА
Людмила МИТРОХИНА
Стали известны подробности атаки ВСУ на Новороссийск

Стали известны подробности атаки ВСУ на Новороссийск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске на перевалочном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. О подробностях атаки ВСУ на Новороссийски сообщили в канале оперативного штаба Краснодарского края в "Максе".

"В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю",— отмечается в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ, подтвердив свою террористическую сущность, атаковали перевалочный комплекс в Новороссийске. В результате падения обломков БПЛА возник пожар.