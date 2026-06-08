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НовостиВ мире8 июня 2026 7:17

Воздушную тревогу объявили в Латвии

В Латвии граждан призвали укрыться в помещении на фоне объявления воздушной тревоги
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Воздушную тревогу объявили в Латвии

Воздушную тревогу объявили в Латвии

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Национальные вооруженные силы Латвии объявили воздушную тревогу в муниципалитетах Лудзы и Резекне. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в латвийской армии в сети X.

Граждан призвали укрыться в помещении и следить за официальными объявлениями. В случае обнаружения низколетящего или подозрительного объекта военные рекомендовали не приближаться к нему и немедленно сообщить по телефону 112.

В субботу, 23 мая, на юго-востоке Латвии беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал в озеро Дридзис и взорвался.

Ранее СВР России сообщала, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине территории РФ. Как писал KP.RU , постпред РФ при Организации Василий Небензя предупредил, что при таком сценарии ответ России будет неизбежен.