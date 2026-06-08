Возгорание ликвидировали после падения обломков дрона в Волгоградской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области минувшей ночью силам ПВО удалось отразить атаку украинских беспилотников. Однако падение обломков одного из аппаратов привело к пожару на территории местной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

Пламя удалось быстро потушить прибывшими на место расчетами экстренных служб. Губернатор уточнил, что в результате этого инцидента никто из местных жителей и сотрудников предприятий не пострадал. Последствия падения обломков уже ликвидированы.

Стоит напомнить, что минувшей ночью массированной атаке с воздуха также подвергся город Энергодар. Глава местной администрации Максим Пухов сообщил, что под ударом врага оказались обычные жилые кварталы и гражданские объекты.

По его словам, осколочные ранения получили трое мирных жителей, двоим из которых потребовалась госпитализация. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим.