Бастрыкин просит согласия ВККС на привлечение судьи в качестве обвиняемой в ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин официально обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности федеральную судью из Красноярска. Речь идет о Юлии Макаровой, которая работает в Красноярском краевом суде и теперь может стать обвиняемой по резонансному делу о серьезном нарушении ПДД, повлекшем тяжкие последствия.

В ведомстве уточнили, что речь идет о части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На дороге Красноярск - Енисейск судья за рулем легковушки в гололедицу выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с иномаркой. В ДТП умерла мать Юлии Макаровой, которая была в тот момент в салоне ее машины.

Параллельно в Краснодаре набирает обороты другой громкий процесс, связанный с деятельностью представителей Фемиды. Там Генеральная прокуратура требует через суд изъять в пользу государства имущество семьи Хахалевых. Ответчицей по этому антикоррупционному иску выступает бывшая судья Арбитражного суда края Наталия Хахалева, которую многие знают как сестру так называемой «золотой судьи».