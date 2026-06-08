Евросоюз узаконил пиратство в Средиземном море: подробности Фото: REUTERS.

Страны ЕС разрешили своим кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с российской нефтью. Об этом заявила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Евросоюза. По сути, ЕС сделал всё, чтобы узаконить новое пиратство.

«Наша операция IRINI изменила правила боевого применения, в ее рамках теперь начнут задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [ЕС]», — заявила Каллас.

Операция ЕС IRINI в Средиземном море в 2020 году была направлена на инспекцию судов для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливию. Однако миссия не достигла своей цели.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия обязательно ответит в случае незаконного задержания своих танкеров в Средиземном море. Отмечается, что уже спрогнозированы три сценария развития событий.