МИД Молдавии считает, что взорвавшийся в Орхее дрон был украинским Фото: REUTERS.

По предварительным данным молдавского внешнеполитического ведомства, беспилотник, который взорвался в городе Орхей, оказался украинским. В Кишиневе уже заявили, что ведут постоянные консультации с украинскими властями по этому инциденту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что, судя по первым признакам, происхождение дрона, скорее всего, украинское. При этом в Кишиневе подчеркнули: независимо от того, кому именно принадлежит эта техника, всю полноту ответственности за любой беспилотник, залетевший в воздушное пространство республики, якобы несёт Россия. Причиной названо то, что Москва начала якобы незаконную операцию в соседнем государстве.

Стоит напомнить, что похожий случай произошёл в конце апреля в центре Кишинёва. Тогда неизвестный дрон рухнул прямо на крышу жилого многоэтажки. Из-за угрозы детонации или обрушения конструкций спасатели приняли решение срочно вывести всех жильцов на улицу.

Найденные обломки визуально сильно напоминают детали современного боевого беспилотника. Предварительный осмотр показал, что аппарат получил критические повреждения именно в момент столкновения с крышей.