FT: Резкий рост цен на бензин в Евросоюзе снизил продажи топлива Фото: REUTERS.

Продажи топлива в странах еврозоны упали до минимального уровня с 2023 года из-за резкого роста цен на бензин. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

По данным издания, с апреля бензин в среднем по Евросоюзу подорожал на 13,6%. Дизельное топливо в 12 странах ЕС выросло в цене еще сильнее — в среднем на 33,7%.

На этом фоне продажи автомобильного топлива в еврозоне в апреле снизились на 3,5% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. В Германии, Норвегии и Австрии падение оказалось двузначным. В Великобритании продажи сократились на 10%.

Европейские правительства уже выделили более €11 млрд на меры по регулированию цен. Однако аналитики, опрошенные FT, опасаются, что при дальнейшем росте цен на энергоносители страны, которые сейчас используют собственные резервы, позже не смогут быстро отреагировать на ухудшение ситуации.

Рост цен связан с энергетическим шоком из-за конфликта на Ближнем Востоке и нарушением судоходства через Ормузский пролив. Ранее через него проходило около пятой части мировых поставок нефти. В Saudi Aramco еще 11 мая называли нынешний энергокризис «самым масштабным в истории».

Ранее KP.RU писал, что рост цен на топливо может заставить Европу использовать стратегические запасы нефти. В Еврокомиссии обсуждали такой вариант как способ сдержать подорожание. Тогда же отмечалось, что энергетический кризис уже давит на стоимость бензина, газа и электричества.