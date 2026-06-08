BFMTV: Французский певец Брюэль взят под стражу по обвинению в изнасилованиях

Французский певец Патрик Брюэль (настоящее имя Патрик Бенгиги) взят под стражу по делу о сексуальном насилии. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский певец Патрик Брюэль (настоящее имя Патрик Бенгиги) взят под стражу по делу о сексуальном насилии. Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники, около тридцати женщин во Франции и Бельгии обвиняют его в домогательствах/изнасилованиях.

В ближайшее время Брюэль будет допрошен. Срок его содержания под стражей может быть продлен до 48 часов. Сам певец отрицает все обвинения.

"В течение нескольких недель он заявлял о своей готовности предстать перед судом. Он ответит на все вопросы следователей и предоставит все необходимые доказательства своей невиновности", - говорят адвокаты певца.

Из-за скандала Брюэль отменил все концерты до осени и три выступления в театре "Капитоль" в Квебеке. В 1979 году он дебютировал в кино, а в 1989 году выпустил альбом Alors regarde, который разошелся тиражом в 3 млн экземпляров.

Ранее KP.RU сообщил, что бывшего британского принца Эндрю обвинили в серии эпизодов с домогательствами и сексуальным насилием.