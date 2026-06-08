Семья с детьми попала в больницу из-за голубя

В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за голубя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане из-за птицы, застрявшей в дымоходе, пострадала целая семья. Четверо человек, включая двоих детей, попали в больницу с отравлением угарным газом, сообщила пресс-служба государственной жилищной инспекции республики.

Инцидент произошел утром 7 июня в городе Нурлат на улице Карла Маркса. Двоих детей, мужчину и женщину доставили в медучреждение. Техническое обслуживание дома проводилось в апреле. После происшествия специалисты снова обследовали объект и выяснили, что тяга в дымоходе есть, а вентиляционный канал работает исправно. Однако в гофрированной трубе газового водонагревателя обнаружили голубя. Из-за птицы работа оборудования нарушилась, что привело к скоплению угарного газа. Расследование продолжается.

Как писал KP.RU, ранее адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров предупредил россиян, что кормление голубей в неположенных местах может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей.