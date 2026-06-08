Российские войска освободили посёлок Химик в ДНР Фото: REUTERS.

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль еще один населенный пункт на территории Донецкой Народной Республики. Речь идет о поселке Химик, который теперь полностью освобожден от противника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском оборонном ведомстве, отметив укрепление положения ВС РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах на Славянском направлении. Он сообщил, что российским подразделениям до центральной части Краматорска осталось преодолеть порядка 11 километров. Это значительный прогресс, учитывая укрепления, которые противник возводил здесь годами.

Пушилин уточнил, что бойцам удалось форсировать водную преграду — канал «Северский Донец - Донбасс». Помимо этого, российские войска зачистили от националистов Тихоновку.