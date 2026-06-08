Дзамболат Тадтаев. Фото: Официальный сайт правительства Южной Осетии

Правительство Южной Осетии ушло в отставку. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба президента республики.

Президент Алан Гаглоев принял отставку главы правительства Дзамболата Тадтаева, который выступил с личным заявлением на заседании в понедельник. Глава государства поблагодарил премьера за проделанную работу. Исполнение обязанностей председателя правительства возложено на первого заместителя Константина Джиоева.

Кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме до утверждения нового премьера парламентом.

Как писал KP.RU , в мае президент Южной Осетии Гаглоев и президент России Владимир Путин подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Гаглоев назвал документ важным этапом в развитии отношений между Москвой и Цхинвалом и шагом к "воссоединению осетинского народа".