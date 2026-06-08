Российские системы ПВО за сутки сбили 634 украинских беспилотника

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Российские системы ПВО за сутки сбили 634 украинских БПЛА над разными регионами РФ. Об этом рассказали в Минобороны во время ежедневного брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Нужно отметить, что киевский режим продолжает пытаться атаковать гражданскую инфраструктуру в регионах РФ, чтобы попытаться нанести больше вреда мирным жителям и посеять панику. Так, например, стало известно об атаке киевского режима по поезду Москва - Симферополь в Крыму, в результате инцидента есть погибший.