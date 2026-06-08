Упала с третьего этажа и пробила крышу дома: пропавшую на Пхукете 25-летнюю россиянку нашли в полицейском участке. Фото: Aleksey Smyshlyaev/GLOBAL LOOK PRESS

Пропавшую на Пхукете 25-летнюю москвичку Шанти нашли в полицейском участке района Чалонг. Девушку задержали после того, как она упала с третьего этажа здания в одноэтажный тайский дом и пробила крышу. Об этом РИА Новости сообщила лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

По ее словам, о местонахождении россиянки волонтерам рассказала переводчица, которую полицейские вызвали на допрос задержанной. Сами же правоохранительные органы отметили, что ее задержали еще несколько дней назад.

«По словам полицейских, Шанти была задержана около 22.00 в прошлую среду, 3 июня, после того, как упала, пробив крышу, внутрь тайского дома», - рассказала Шерстобоева.

При падении девушка получила множественные порезы, но серьезных травм конечностей удалось избежать. Хозяева дома сами привезли ее в полицию. Здание, с которого упала россиянка, находится через дорогу от кондоминиума, где она жила в съемной квартире.

Переводчица также рассказала, что девушка была в неадекватном состоянии, сильно чего-то боялась, почти ничего не сообщала о себе, а ее зрачки были расширены. Сейчас россиянка уже находится в больнице района Чалонг.

Родные Шанти предполагают, что ей, вероятно, ввели вещество, изменяющее сознание. При этом не исключается, что девушка приняла его сама или сбежала из плена, где это произошло. По словам Шерстобоевой, когда россиянка исчезла, близкие сначала опасались ее попадания к вербовщикам, набирающим людей в мошеннические колл-центры в Мьянме и Камбодже.

«Сама Шанти ничего пока объяснить не может, у нее проблемы с речью на всех языках, в том числе и на русском. Это может быть и последствием травмы головы при ударе о крышу или пол дома, в который она упала», - сообщила волонтер.

Россиянке пока грозят обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище, проникновении в ночное время и нанесении ущерба частной собственности. При этом, по словам Шерстобоевой, хозяева дома согласились на компенсацию в 5 тысяч бат, это чуть больше 150 долларов. Родные Шанти готовы выплатить эту сумму.

Немногим ранее в Таиланде нашли исчезнувшую ветврача из Владивостока Дарью Шаньгину. Оказалось, что россиянка несколько раз попадала в местную полицию на Пхангане, Самуи и Пхукете. Женщина рассказывала, что на Самуи ее приковывали наручниками к прутьям клетки на несколько часов. Позже очевидцы узнали ее в одном из ресторанов, где она не смогла расплатиться за ужин.