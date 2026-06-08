Врач назвала неочевидные признаки того, что печень перегружена Фото: Shutterstock.

Постоянная усталость, чувство тяжести после еды, проблемы с концентрацией или внезапная тяга к сладкому часто не связывают с печенью, но они могут указывать на проблемы именно с этим органом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог, гастроэнтеролог, гепатолог Светлана Бирюкова.

Хроническая усталость — недооцененный симптом. Человек спит достаточно, но просыпается разбитым, испытывает сложности с концентрацией и работой. Часто проблема связана с нарушением обменных процессов, особенно при жировом гепатозе и инсулинорезистентности.

Дискомфорт после жирной еды (тяжесть, сонливость, тошнота) может указывать на проблемы с желчевыводящей системой или перегрузку печени. Зуд, сухость и раздражение кожи без явных причин могут быть связаны с нарушением обмена желчных кислот.

Снижение концентрации и забывчивость часто связывают с переутомлением, но печень участвует в нейтрализации веществ, влияющих на нервную систему. Нарушения детоксикации отражаются на когнитивных функциях. Навязчивая потребность в сладком, особенно вечером, также может быть связана с состоянием печени.

Терапевт Ольга Чистик дала советы пожилым по питанию. Она подчеркнула важность белка, кальция, витамина D и B12, клетчатки. Как передает «Царьград», эксперт рекомендовала потреблять 1-1,2 грамма белка на килограмм массы тела ежедневно. Врач советует включать в рацион рыбу, куриную грудку, яйца, творог, бобовые.

На проблемы с ЖКТ могут указывать цвет и плотность зубного налета. По словам стоматолога Павла Лысенкова, в норме налет светлый или желтоватый и появляется в течение дня. Если он становится плотным, изменяет цвет, появляется неприятный запах изо рта и быстро образуется повторно, это повод обратиться к врачу, передает 360.ru.