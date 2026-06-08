«Оставишь ребенка — будешь жить на помойке»: Боня рассказала о самом трагичном опыте Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Светская львица Виктория Боня рассказала о самом трагичном опыте. Она призналась, что в 18 лет сделала аборт. Она хотела стать мамой, но молодой человек был против отцовства. Об этом Боня рассказала в интервью своей подруге Манице Хашба.

«Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений сказал мне, что если я оставлю этого ребенка, то буду жить на помойке. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали вакуумный аборт. Это была травма», — сказала Боня в интервью на YouTube-канале Маницы. Позже Боня рассказала, что молодой человек, который попросил ее это сделать, скончался.

Ранее KP.RU рассказал историю Виктории Бони. Аналитики KP.RU проследили за деятельностью блогерши и разобрались, как она из провинциалки выросла до светской львицы. А также корреспонденты попытались разобраться и понять, почему Боня одинока.