RT: Девушку, которую боец СВО позвал замуж в реанимации, перевели в Ярославль Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Девушку, которой российский военнослужащий сделал предложение в реанимации, перевезли в Ярославскую областную больницу. Об этом сообщает RT.

При террористической атаке украинских боевиков на автобус в Енакиево (ДНР) Анастасия получила серьёзные травмы. Благодаря усилиям врачей Горловской больницы ей удалось выжить после нескольких операций, пишет "КП-Донецк".

Во время удара она закрыла собой своего девятилетнего сына, который также пострадал, однако благодаря самоотверженности матери выжил. Сейчас Анастасия остаётся в тяжёлом состоянии. По пути в Ярославскую область у неё поднялась температура, сообщила её тётя Полина.

Сын девушки, выживший после атаки, уже выписан из больницы и вернулся домой. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь его мамы.

Ранее KP.RU сообщил, что один из бойцов СВО сделал предложение возлюбленной во время концерта в Кремле.