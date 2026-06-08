Россияне устали от хайпа на запретах: во ВЦИОМ объяснили, в чем опасность таких инициатив

Кирилл Родин: нужно ограничить запретительные инициативы ради хайпа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые запретительные инициативы, которые озвучивают российские политики, можно охарактеризовать как не совсем адекватные. Их люди сами по себе неглупые предлагают ради банального хайпа. И это необходимо ограничить. Такую идею в интервью Радио «Комсомольская правда» озвучил Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперт отметил, что не всегда адекватные запретительные инициативы одиозных и неглупых политиков - это их хлеб, они живут за счет этого. Хотя прекрасно понимают, что хайповые темы никогда не будут реализованы. Зато об их авторах будут говорить.

«Они разбрасываются такими запретительными инициативами, не понимая, что в угоду собственному хайпу создают конфликтогенную, острую среду в общественном мнении, которая в этом сейчас, мягко говоря, абсолютно не нуждается», - сказал Родин KP.RU.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения общественного мнения и опросов, проводимых ВЦИОМ, россияне от этого потока запретительных инициатив просто устали.

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