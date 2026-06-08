Шуфутинский рассказал, от чего ему пришлось отказаться после свадьбы с молодой женой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Шуфутинский, заслуженный артист России, отказался от вождения после женитьбы на Светлане Уразовой, которая младше его на 30 лет. Он это объяснил заботой молодой супруги о нем. Эту тему Шуфутинский поднял в программе «Ты не поверишь».

«Опасно. Меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. Он заявил, что нанял личного водителя.

Михаил Шуфутинский получил российское гражданство в сентябре 2025 года после жизни в Москве по виду на жительство. Он остался в России из-за специальной военной операции на Украине и истечения срока американского паспорта в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщил, что Шуфутинский наслаждается второй молодостью после свадьбы на женщине, которая младше его на 30 лет. Недавно он рассказал журналистам, куда пара ездит отдыхать.