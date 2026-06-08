В Лондоне убили Талая Райли, автора песен для Бритни Спирс и Дуа Липы

Певец Талай Райли Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В центре Лондона произошло резонансное убийство известного автора песен Талая Райли, который работал с такими мировыми звездами, как Бритни Спирс и Дуа Липа. Тело 30-летнего музыканта обнаружили с ножевыми ранениями в жилом районе британской столицы. Об этом сообщает издание Standard.

Как уточняет газета, страшная находка была сделана в районе Силвертаун в восточной части Лондона. Тело артиста нашли в доме 5 июня, а на его теле было несколько ножевых ранений. В издании рассказали, что Талай Райли, чье настоящее имя — Марк Орабийи, прославился не только как певец, но и как талантливый композитор.

Полиция Лондона оперативно отреагировала на происшествие и в тот же день задержала троих человек по подозрению в причастности к убийству. Однако позже одного из задержанных отпустили под залог, а еще двоих — мужчину и женщину — и вовсе освободили без предъявления каких-либо обвинений. Отмечается, что следствие продолжает искать свидетелей преступления.

Творческий путь Талая Райли был тесно связан с мировой музыкальной индустрией. Его самая известная авторская композиция называется «Make You Mine», а песни в его обработке звучали у Ашера, Джесси Джей и Элли Голдинг. Помимо Бритни Спирс и Дуа Липы, музыкант успел поработать с Игги Азалией, Крэгом Дэвидом и певицей Зендеей.