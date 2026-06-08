Огромные очереди из машин скопились на границе Польши и Украины Фото: REUTERS.

На границе Украины и Польши скопились огромные очереди из машин. Все они выезжают из Незалежной. Об этом сообщают украинские СМИ.

О произошедшем стало известно в понедельник, 8 июня. По данным СМИ, самая сложная ситуация сложилась на пункте пропуска «Шегини - Медика». При этом какие-либо подробности не приводятся. В частности, не озвучиваются причины масштабной пробки.

Напомним, ранее на украинско-польской границе уже фиксировали крупное скопление транспорта на выезд. Тогда в очереди стояли 395 автомобилей и 27 автобусов. По данным украинской Госпогранслужбы, машины ожидали оформления сразу на нескольких пунктах пропуска. Самые заметные пробки возникали на направлениях в сторону Польши.