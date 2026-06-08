Посольство РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности в стране и вокруг нее. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась накануне вечером. 7 июня Иран нанес удар ракетами по северным районам Израиля. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В ответ на иранскую атаку Армия обороны Израиля в ночь на 8 июня нанесла серию ударов по территории исламской республики.