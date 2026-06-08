Каллас: ЕС переведет Киеву первый транш из кредита на €90 млрд уже в этом месяце Фото: REUTERS.

Евросоюз планирует перевести Киеву первый транш из нового кредита на 90 млрд евро уже в этом месяце. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, сумма первой выплаты составит 5,9 млрд евро. Эти деньги, как утверждает Каллас, направят на беспилотники. При этом другие детали не уточняются. В частности, дипломат не назвала конкретные сроки перевода.

Ранее в Еврокомиссии объясняли, что Киеву для получения кредита на 90 млрд евро нужно подписать три основных документа. В Брюсселе говорили о меморандуме, программе макрофинансовой помощи и изменениях в фонде ЕС для поддержки Украины. До завершения этих процедур у Евросоюза не было юридической и технической возможности перевести деньги.