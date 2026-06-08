Евросоюз недосчитался нескольких миллиардов и уже нашел «виновных» в краже Фото: REUTERS.

Соратникам бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана грозит суд, их обвиняют в хищении средств ЕС. Отмечается, что Евросоюз недосчитался миллиардов и уже нашел «виновных» в краже. Об этом заявил глава управления по защите неподкупности республики Ференц Пал Биро в интервью изданию Politico.

«Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованию. (Сотрудники управления. — прим. ред.) выявили ряд уголовных дел, в которых, как я считаю, мы как страна должны быть готовы вернуть эти выделенные средства и репатриировать их, так как эти средства уже выведены из страны», — цитирует слова чиновника иностранное издание.

Ранее KP.RU сообщил, что Виктор Орбан потерпел поражение на выборах. Его на посту сменил Петер Мадьяр. Во время своего правления Орбан неоднократно критиковал ЕС за безоговорочную поддержку Украины и агрессивный курс против России.