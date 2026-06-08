Особняк Сигала на Рублевке подешевел на 50 миллионов рублей: зачем актер решил продать дом

Сигал выставил на продажу дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стивен Сигал, американский актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям с США, заявил ТАСС, что продает свой дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил он.

Особняк площадью 500 квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе был выставлен на продажу в январе. В мае директор агентства недвижимости Татьяна Алексеева сообщила, что цена снизилась с 700 до 650 миллионов рублей. 73-летний актер Сигал получил гражданство России в 2016 году.

Ранее KP.RU писал, что народная артистка России Лариса Долина переехала в съемную квартиру в Москве, где ранее проживал актер Сигал. После выселения из элитного жилья в Хамовниках певица перебралась в Гагаринский район. Площадь квартиры — 235 квадратных метров, стоимость аренды составляет более 700 тысяч рублей в месяц.