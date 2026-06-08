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НовостиЗвезды8 июня 2026 10:55

Особняк Сигала на Рублевке подешевел на 50 миллионов рублей: зачем актер решил продать дом

Сигал выставил на продажу дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий
Мария СПИРИДОНОВА
Сигал выставил на продажу дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий

Сигал выставил на продажу дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стивен Сигал, американский актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям с США, заявил ТАСС, что продает свой дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил он.

Особняк площадью 500 квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе был выставлен на продажу в январе. В мае директор агентства недвижимости Татьяна Алексеева сообщила, что цена снизилась с 700 до 650 миллионов рублей. 73-летний актер Сигал получил гражданство России в 2016 году.

Ранее KP.RU писал, что народная артистка России Лариса Долина переехала в съемную квартиру в Москве, где ранее проживал актер Сигал. После выселения из элитного жилья в Хамовниках певица перебралась в Гагаринский район. Площадь квартиры — 235 квадратных метров, стоимость аренды составляет более 700 тысяч рублей в месяц.