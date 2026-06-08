Дом Андрея Макаревича* попал под обстрел в Израиле: супруга музыканта пытается видеть в этом позитив

Андрей Макаревич* (иноагент), сбежавший музыкант Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич* сейчас живет в Израиле. Стало известно, что его дом попал под обстрел и был поврежден иранской ракетой. Однако супруга лидера группы «Машина времени» Эйнат Кляйн попыталась в этом увидеть позитив.

Инцидент произошел в деревне Керем Махараль под Хайфой в ночь на понедельник. Обломки боеприпаса упали на дом 72-летнего артиста и его 42-летней жены. Они возвращались из гостей, когда начался обстрел, и им пришлось лечь на землю. В это время мимо проезжали машины экстренных служб. Никто не пострадал. В здании выбило стекло в детской комнате, сад поврежден металлическими фрагментами.

«В общем, во всём следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — иронично прокомментировала супруга Макаревича*.

Сам сбежавший в Израиль музыкант отказался от оценки происходящего.

Напомним, Макаревич* не только уехал в Израиль после начала СВО. Он резко высказался в отношении российских властей и оскорбил россиян. Он заявил, что отказывается выступать в РФ.

* — Физическое лицо, признанное иноагентом.