Стала известна причина смерти роженицы в Новочеркасске: ошибка врачей вызвала повреждение мозга

Умершей роженице из Новочеркасска ввели в спинномозговой канал не тот препарат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле в Ростовской области 27-летняя женщина из Новочеркасска скончалась во время родов, впав в кому. Её новорождённая дочь была спасена благодаря срочному кесареву сечению. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Медицинская экспертиза установила причину смерти: в спинномозговой канал роженицы был введён препарат, не предназначенный для этой процедуры.

"Вместо эпидуральной анестезии, которая должна была обезболить, Анне ввели транексамовую кислоту - лекарство для остановки кровотечений. Это привело к поражению мозга и состоянию комы", - рассказал адвокат семьи Данил Бердичевский.

Долгое время подозреваемые не выявлялись, и медики проходили как свидетели. Однако 5 июня Следственный комитет объявил о задержании врача из медицинского учреждения Новочеркасска.

Врачу предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ, часть 2 - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей". Суд ввёл запрет на определённые действия. Расследование продолжается под контролем руководства следственного управления.

Ранее KP.RU сообщил, как семья умершей при родах 27-летней жительницы Новочеркасска переживает трагедию.