Смертельный «сюрприз»: силовики рассказали о жестоких минах-ловушках ВСУ

Cиловики рассказали о жестоких минах-ловушках ВСУ Фото: REUTERS.

На улицах могут появляться замаскированные взрывные устройства, выглядящие как обычные бутылки с водой. Силовики сообщают, что скрытый механизм детонирует при малейшем физическом контакте — если бутылку попытаться открыть или просто пнуть. .

О том, как именно маскируются подобные угрозы, в интервью aif.ru рассказал военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин. По его словам, противник активно применяет мины-ловушки, адаптируя их под конкретную целевую аудиторию.

«Если цель — военные, то мина может быть в виде аптечки, подсумка или другого предмета военной амуниции. Такие ловушки сбрасывают с коптера так, чтобы их заметили бойцы и взяли в руки, посчитав, что это обронил кто то из товарищей», — пояснил он.

Эксперт добавил, что фиксировались даже случаи намеренной посадки заминированных дронов вблизи позиций, чтобы спровоцировать бойцов поднять «трофей». Главное правило здесь простое: если вещь не ваша и вы её тут не оставляли, прикасаться к ней категорически запрещено.

Однако наибольший цинизм диверсантов проявляется в отношении мирного населения. Гагин напомнил о страшном случае в районе Донецка, когда на остановке общественного транспорта оставили заминированный ноутбук с гранатой без чеки под ним. Рядом предусмотрительно положили пакет с конфетами. Расчет был исключительно на детей, которые потянутся за сладостями.

Гагин подчеркнул, что сегодня любой привлекательный предмет на улице — будь то брошенный мобильный телефон, кошелек или обычная бутылка воды — может нести смертельную угрозу, так как противник действует методами неприкрытого террора, не щадя ни стариков, ни детей. При обнаружении любых бесхозных вещей необходимо немедленно вызывать экстренные службы.

Ранее операторы НРТК «Курьер» группировки «Центр» дистанционно разминировали освобожденные населенные пункты в ДНР с помощью электромагнитной пушки. Как передает 360.ru, разминирование проводили бойцы 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Они обезвреживали фугасы и противопехотные мины с магнитными датчиками взрывателей.