«Калашников» отгрузил госзаказчику партию 40-мм подствольных гранатометов ГП-34

Концерн «Калашников» выполнил обязательства перед государством и передал заказчику новую партию подствольных гранатометов ГП-34. Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» выполнил обязательства перед государством и передал заказчику новую партию подствольных гранатометов ГП-34. Это оружие использует боеприпасы калибра 40 миллиметров и предназначено для усиления мотострелковых подразделений. Об этом сообщила пресс-служба оружейного гиганта.

В концерне уточнили, что объемы выпуска данного гранатомета по контракту в 2026 году остаются стабильно высокими. Там также отметили, что данное изделие сейчас активно применяется в зоне проведения специальной военной операции.

Это оружие крепится на современные автоматы Калашникова, имеющие длину ствола 415 миллиметров. Оно позволяет эффективно поражать живую силу противника, а также легкую и небронированную технику.

Гранатомет ГП-34 способен вести стрельбу осколочно-фугасными и термобарическими гранатами. Максимальная дальность поражения цели при этом достигает 400 метров. Вес самого гранатомета без комплекта не превышает 1,4 килограмма, а техническая скорострельность составляет от пяти до шести выстрелов в минуту.

Ранее «Калашников» начал отгрузку новейшего беспилотника «Скат-220». Этот дрон был создан на базе известной модели «Скат-350 М», но отличается от нее более компактными размерами.