Автомобилистам рассказали об опасной ошибке при проверке давления в шинах летом

Физик Зенченко: в жару возрастает риск разрушения шины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара — серьезное испытание для автомобильных шин, способное спровоцировать их внезапное разрушение на высокой скорости. Об этом в беседе с RT предупредил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

По словам физика, при нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 °C давление вырастает примерно на 10%. Сам по себе этот рост заложен в прочность резины, но в сочетании с другими факторами он становится критическим. Главная опасность — неправильное давление. Перекачанная шина хуже гасит удары, а недокачанная — сильнее деформируется, перегревается из-за внутреннего трения и быстро разрушается. Ситуацию усугубляют скрытые дефекты: микротрещины, грыжи и неравномерный износ.

Чтобы избежать трагедии, Зенченко советует проверять колёса манометром раз в неделю и строго на «холодную». Снижать давление «с запасом на жару» или выпускать воздух из горячих шин после поездки категорически нельзя: производители уже учли фактор нагрева при составлении нормативов.

Life.ru рассказал, как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону. Помимо проверки тормозной системы и уровня антифриза, специалисты настоятельно рекомендуют менять резину на летнюю, когда среднесуточная температура закрепляется на отметке +7 °C.