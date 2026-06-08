Лавров встретится с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал свою встречу с Мишель Бачелет, которая состоится в рамках обсуждения будущего всемирной организации.

Россия, как отметил министр, вовсе не испытывает предубеждения против того, чтобы женщина заняла пост главы ООН.

«Мишель Бачелет сегодня в Москве, у нас с ней будет встреча через несколько часов. И мы совсем не против, чтобы женщины возглавляли эту организацию, как и любую другую организацию», — уточнил глава российской дипломатии.

Глава российской дипломатии пояснил, что плановая смена генсека ООН, намеченная на 2026 год, дает шанс попытаться навести порядок в работе организации. При этом Лавров выразил сомнение, что кому-то действительно удастся кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что текущее состояние дел осознают все участники процесса, но перемены — это всегда возможность всё исправить.