Названы пять правил, как получить ровный загар

Оптимальные часы для загара – до 11 утра и после 16 вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, и многие стремятся получить красивый загар как можно быстрее. Но ровный золотистый оттенок кожи – это не только про внешний вид, но и про здоровье: защита от ожогов, пигментации и преждевременного старения остается важной задачей. Чтобы кожа выглядела красиво, стоит учитывать несколько простых правил. Об этом пишет mk.ru.

Начинать лучше с подготовки. Мягкий пилинг за 48 часов до выхода на солнце удаляет ороговевшие клетки и делает загар более равномерным, а увлажнение помогает сохранить влагу и препятствует шелушению.

Также важно правильно использовать солнцезащитные средства. Крем с SPF не мешает загару, а наоборот, позволяет коже постепенно вырабатывать меланин без ожогов. Выбирайте формулы широкого спектра и обновляйте их каждые два часа или после купания.

Режим пребывания на солнце тоже имеет значение. Оптимальные часы для загара – до 11 утра и после 16 вечера, когда лучи не такие агрессивные. Дополнительно полезно включать в рацион продукты с бета-каротином, ликопином и антиоксидантами. Они помогают коже защищаться изнутри и делают оттенок загара более теплым и насыщенным.

Ранее москвичам рассказали о погоде на следующие длинные выходные. По слова синоптика Татьяны Поздняковой, к 12 июня в столице воздух прогреется до +29 градусов, приводит телеканал 360.ru.