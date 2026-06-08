Иран заявил о прекращении операции против Израиля Фото: REUTERS.

Иран прекращает операцию против Израиля. Но власти исламского государства подчеркивают, что в случае возобновления ударов ответ будет жестче и масштабнее.

«Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», — пишет издание Fars о ситуации сложившейся на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль нарушил перемирие на Ближнем Востоке, когда атаковал Ливан. Иран ответил на агрессию, и в Тель-Авиве, а также в других городах Израиля снова зазвучали сирены. Исламское государство начало операцию возмездия, обстреливая Израиль с помощью ракет и БПЛА. Однако Иран подчеркнул, что атаковал только военные объекты Израиля.